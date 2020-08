PlayStation Store, offerte del 21 agosto 2020

La lista dei giochi PS4 scontati, piuttosto corposa, include in questo caso produzioni che ritroviamo spesso nell'ambito di queste iniziative, ma anche alcune novità e riduzioni mai così importanti, che rendono determinati affari letteralmente imperdibili. Ecco, come di consueto, la nostra selezione dei migliori!

Ci sono titoli che entrano ed escono dalle promozioni, e che si sono senza dubbio guadagnati la reputazione di classici delle offerte su PlayStation Store. Il primo che ci viene in mente è The Witcher 3: Wild Hunt , anche stavolta disponibile con la ricca Game of the Year Edition a 14,99 euro anziché 49,99: sebbene sia stato raggiunto molto spesso, si tratta del prezzo più basso di sempre per il capolavoro di CD Projekt RED.

I bundle

Non parliamo spesso di bundle, ma in questo caso l'occasione è ghiotta perché è disponibile il Bundle per la famiglia EA a soli 7,99 euro anziché 39,99. Si tratta di un pacchetto che include tre diversi giochi adatti a un pubblico di qualsiasi età: Need for Speed, l'episodio della celebre serie corsistica pubblicato nel 2015; Plants Vs. Zombies: Garden Warfare 2, secondo capitolo dello sparatutto competitivo di PopCap Games; e infine Unravel, la deliziosa avventura a base platform sviluppata da Coldwood Interactive.

Sempre in tema di bundle e sempre in tema di Electronic Arts, fra le offerte è presente anche il pack con EA Sports UFC 3 e Battlefield V a 17,99 euro anziché 59,99: un ottimo prezzo, se consideriamo che il simulatore di combattimento su licenza Ultimate Fighting Championship non è mai sceso sotto i 19,99 euro, mentre lo sparatutto bellico targato DICE non è mai sceso sotto i 14,99 euro. Insomma, anche questo è un affare.

Altro giro, altro bundle, sempre da Electronic Arts. In questo caso si tratta di un pacchetto dedicato alle opere di BioWare, che include Dragon Age: Inquisition e Mass Effect: Andromeda per soli 14,99 euro anziché 59,99. Si tratta di due RPG molto chiacchierati, sebbene per i motivi diversi: l'ultimo capitolo di Dragon Age ha convinto un po' tutti e può rappresentare un ottimo modo per familiarizzare con il brand in attesa di un nuovo episodio, mentre Mass Effect: Andromeda ha diviso in maniera netta il pubblico.

L'ultimo bundle della nostra selezione è pubblicato da Ubisoft e include i due ottimi tie-in dedicati all'irriverente cartone animato creato da Matt Stone e Trey Parker, ovverosia South Park: Il Bastone della Verità e South Park: Scontri Di-retti. Esperienze caratterizzate da meccaniche differenti ma che condividono il peculiare umorismo della serie, racchiuse in un unico pacchetto che viene via a 19,99 euro anziché 69,99. Un ottimo prezzo!