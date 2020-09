Flight Simulator, i posti più affascinanti da visitare

Di eventi stagionali ne abbiamo visti tanti, specialmente in questi tempi di games as a service. C'è persino chi si basa quasi totalmente su questa tipologia di cicliche sorprese, come per esempio l'amatissimo Animal Crossing. Eppure, di eventi come quello che ha coinvolto in questa fine estate l'ultimo Flight Simulator di Microsoft, non ne avevamo mai visti prima. La differenza sostanziale è che parliamo di un evento non scriptato, che non richiede download specifici, ma che esiste per il semplice fatto che questo simulatore si è prefissato come obiettivo quello di ricalcare il più fedelmente possibile la realtà. Tra le tante straordinarie tecnologie che tengono in piedi Flight Simulator, c'è anche quella offerta dall'azienda Meteoblue, in grado di spedire in streaming ai server di gioco dati e flussi che il programma reinterpreta in modo da offrire ai polito virtuali una precisa riproduzione delle condizioni meteo attuali in tutto il mondo.

Uragano Laura Il caso vuole che i giorni successivi al lancio di Flight Simulator siano anche gli stessi che solitamente vedono formarsi diversi uragani. Ce ne sono diversi attualmente in circolazione, ma tra i tanti uno ha fatto molto parlare di se: l'uragano denominato Laura, che dopo essersi formato nel Golfo del Messico, ha seminato distruzione risalendo i territori del Nord America per diversi chilometri. L'uragano Laura è stato particolarmente intenso, e ha spinto gli utenti di Flight Simulator a mettere alla prova le proprie abilità con la cloche puntando il muso dei loro aerei proprio verso i suoi forti venti. Il simulatore Microsoft non ha deluso le aspettative, mostrando la forza degli elementi con incredibile verosimiglianza, oltre che con brutale sfoggio grafico. Le nuvole del gioco sono infatti uno degli aspetti più incredibili, e vederle muoversi, ribollire, nere come buie grotte di cotone, è un'esperienza davvero da brividi.

Turismo e misteri Questo nuovo Flight Simulator sa anche rilassare, fornendo tantissimo materiale anche per gli amanti delle avventure meno adrenaliniche. Come forse già saprete, un altro dei punti forti di questo prodotto è il permettere ai suoi utenti di esplorare il mondo intero, riprodotto grazie ai satelliti responsabili delle mappe del sistema Bing, alla bravura dei grafici di Asobo Studios e attraverso un avanzato sistema di machine learning. Quest'opportunità ha spinto moltissimi a visitare tutti quei luoghi che nella vita reale è piuttosto difficile raggiungere: sono tanti per esempio i pellegrinaggi dalle parti dell'Area 51, in fondo un'anonima base militare nel bel mezzo del deserto, o verso i boschi di Pripyat e della centrale di Chernobyl, anche se in questo caso il risultato raggiunto dal software non è dei migliori (la nuova copertura della centrale è una decalcomania bidimensionale sotto tre piccole case, mentre nella realtà è già stata posizionata come un sarcofago sulla pericolosa struttura radioattiva).

Kim Boing Un Un altro luogo molto visitato in questi primi giorni con Flight Simulator è l'enigmatica Corea del Nord e la sua dissonante capitale Pyongyang. Sebbene sia possibile organizzare un viaggio da quelle parti, l'operazione è molto dispendiosa ed è davvero dura riuscire a muoversi senza esponenti governativi perennemente alle calcagna. Flight Simulator invece ci permette un tour tranquillo e solitario, a meno di non organizzare una spedizione in multiplayer, mostrando con grande precisione anche i diversi monumenti che negli anni sono stati costruiti in nome di Kim Jong Un e il suo defunto padre.