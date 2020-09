iPhone 11 è lo smartphone più diffuso nella prima metà del 2020

iPhone 11 è stato lo smartphone più distribuito nella prima metà del 2020, in base a quanto riferito dai dati raccolti da Omdia, rendendolo il dispositivo portatile più popolare della prima parte del 2020, dunque.

Secondo quanto riferito, sono stati distribuiti 37,7 milioni di iPhone 11 finora, cosa che non corrisponde necessariamente alle unità vendute ma è un dato che chiaramente testimonia anche un andamento positivo sul mercato per il nuovo smartphone di Apple.

La mossa di posizionarlo come entry level per i nuovi modelli di iPhone, venduto a 50 dollari in meno rispetto al prezzo iniziale di iPhone XR, evidentemente ha avuto successo, almeno in base ai dati di Omdia.

Il secondo smartphone più popolare risulta essere Samsung Galaxy A51 ma a notevole distanza, con 11,4 milioni di unità distribuite, seguito da Xiaomi Redmi Note 8 con 11 milioni di unità e Redmi Note 8 Pro con 10,2 milioni di unità.

A seguire troviamo gli altri modelli di smartphone Apple con iPhone SE 2020 a 8,7 milioni di unità, iPhone XR a 8 milioni e iPhone 11 Pro Max a 7,7 milioni. In pratica, iPhone 11 ha preso il posto che era di iPhone XR, il quale era risultato il più diffuso nella prima metà del 2019.