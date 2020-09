Star Wars: The Mandalorian Stagione 2 ha una data d'uscita ufficiale su Disney+: il 30 ottobre 2020. Più precisamente, Disney dovrebbe rilasciare il primo episodio e poi aggiornare la serie settimanalmente, come già avvenuto con la prima stagione. Su questo punto non c'è certezza, quindi prendetela come una mera supposizione.

In linea generale si tratta di un'ottima notizia, dato che The Mandalorian è probabilmente la migliore cosa successa a Star Wars negli ultimi anni, ma c'è sempre da valutare il fatto che la nuova stagione sarà molto diversa dall'originale, in particolare per quanto riguarda il cast, che avrà delle nuove introduzioni. Ad esempio Rosario Dawson interpreterà il personaggio di Ahsoka Tano, ma si parla anche del ritorno di Boba Fett.

La stagione dovrebbe essere incentrata su Moff Gideon (Giancarlo Esposito) e sulla sua ricerca del Child, quello che confidenzialmente è diventato Baby Yoda, il nuovo personaggio vendi merchandise di Disney.