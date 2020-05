The Mandalorian, Boba Fett sarà presente nella Stagione 2 della serie Disney+?

The Mandalorian vedrà l'arrivo di Boba Fett nel corso della Stagione 2, stando a un report pubblicato dall'Hollywood Reporter relativo alla celebre serie disponibile sulla piattaforma Disney+.

Dopo la teoria sul possibile nuovo antagonista, le voci sulla presenza di Boba Fett nella nuova stagione dello show appaiono decisamente più solide e si raccordano con il casting di Temuera Morrison, che andrebbe appunto a interpretare il leggendario cacciatore di taglie.

L'attore in questione non è nuovo al franchise: nel 2002 ha partecipato a Star Wars: Episodio II - L'Attacco dei Cloni, vestendo i panni di Jango Fett. Visto tuttavia che Boba è uno dei cloni di Jango, la scelta di Morrison avrebbe perfettamente senso.

L'annuncio che Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano nella Stagione 2 non è insomma stato l'ultimo per quanto concerne il cast di The Mandalorian, che nel frattempo si è arricchito della presenza di Michael Biehn.

Per ulteriori informazioni sullo show, ecco la nostra recensione della prima stagione di The Mandalorian.