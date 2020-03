Star Wars: The Mandalorian, Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano nella Stagione 2

The Mandalorian vedrà Rosario Dawson vestire i panni di Ahsoka Tano nella Stagione 2 della serie prodotta da Disney, in arrivo a ottobre sulla piattaforma streaming Disney+.

L'attrice, reduce dal ruolo di Claire Temple nelle serie Marvel su Netflix, come Daredevil, Luke Cage e Iron Fist, aveva più volte espresso la volontà di entrare nell'universo di Star Wars.

Il personaggio di Ahsoka Tano ha fatto il proprio debutto nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars come padawan di Anakin Skywalker, conquistando fin da subito il supporto dei fan per poi tornare nella serie Star Wars Rebels.

A proposito di The Mandalorian, vi ricordiamo che il primo episodio della serie verrà trasmesso in chiaro su Italia 1 domenica 22 marzo in seconda serata, dopodiché potrete seguire il resto della prima stagione sulla già citata piattaforma Disney+.