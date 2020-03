PS5, Sony chiarisce: retrocompatibilità con la maggior parte dei giochi PS4

La retrocompatibilità di PS5 funzionerà con la maggior parte degli oltre quattromila giochi PS4: lo ha chiarito Hideaki Nishino, Senior Vice President della divisione Platform Planning & Management di Sony.

L'aggiornamento di Nishino si è reso necessario dopo le polemiche che hanno fatto seguito alla criticata presentazione di PS5, in cui Mark Cerny ha parlato unicamente di retrocompatibilità con i migliori 100 giochi PS4.

"Un aggiornamento veloce sulla retrocompatibilità", ha scritto Nishino. "Vista la straordinaria qualità del catalogo dei giochi per PS4, abbiamo fatto grandi sforzi per consentire ai nostri fan di giocare questi titoli su PS5. Siamo convinti che la stragrande maggioranza degli oltre 4000 giochi per PS4 potranno essere utilizzati anche su PS5."

"Ci aspettiamo che i giochi retrocompatibili possano girare a una frequenza superiore su PlayStation 5, così da sfruttare i benefici di un frame rate più stabile e di risoluzioni potenzialmente più alte. Al momento stiamo valutando i titoli uno a uno per individuare eventuali problemi che richiedano l'attenzione degli sviluppatori."

"Nella sua presentazione, Mark Cerny ha fornito un'istantanea dei 100 migliori giochi per PS4, dimostrando in che modo i nostri sforzi relativi alla retrocompatibilità stiano producendo dei risultati. Abbiamo già provato centinaia di titoli e stiamo preparando migliaia di ulteriori test man mano che ci avviciniamo al lancio."

"Forniremo degli aggiornamenti sulla retrocompatibilità, insieme a ulteriori notizie su PS5, nei mesi a venire."