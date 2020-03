PS5, la presentazione fa infuriare gli utenti: parla Jason Schreier

A leggere le prime reazioni che girano in rete, la presentazione di PS5 non è piaciuta moltissimo agli utenti, tanto che alcuni sono letteralmente inferociti con Sony.



Secondo Jason Schreier di Kotaku si è trattata di una pessima mossa di marketing, non solo per la noia, ma anche perché così facendo ha impedito di notare le caratteristiche migliori della console.



Schreier: "Sembra davvero una pessima mossa di marketing rilasciare una scheda tecnica che sembra molto peggiore di quella del tuo più grande concorrente e poi pubblicare un incomprensibile video di un'ora, invece di mostrare i filmati di gioco reali per dimostrare ciò che rende la tua console unica, ma ehi



Non dovrei essere io a dirlo, ma l'SSD di PS5 è davvero grandioso e potrebbe davvero cambiare il modo in cui sono progettati i videogiochi. Nel mentre però, i videogiocatori metteranno a confronto le schede tecniche e penseranno che Xbox Series X sia superiore. Il marketing di Sony non avrebbe potuto gestire peggio la situazione."



In effetti presentare una console come PS5 in questo modo non è stato proprio brillante. Va però detto che sostanzialmente abbiamo visto ciò che Sony avrebbe detto agli sviluppatori alla GDC 2020, non un intervento destinato al pubblico. Se vogliamo è uno degli effetti della pandemia di coronavirus, che ha costretto a improvvisare.

