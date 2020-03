Xbox Series X allocherà 13.5GB dei 16GB DDR6 disponibili ai giochi

Xbox Series X allocherà 13.5GB dei 16GB di DDR6 messi a disposizione dalla nuova console di Microsoft per far girare i giochi.



Questo è un dettaglio emerso ieri durante la gigantesca presentazione delle caratteristiche di Xbox Series X, ma è bene sottolineare anche questa caratteristica della console di Microsoft.



Xbox Series X utilizzerà un'interfaccia a 320 bit, con la scheda madre composta da dieci moduli GDDR6 da 14gbps: sei chip da 2 GB e i restanti quattro chip da 1 GB che funzioneranno in maniera asimmetrica.



"Le prestazioni della memoria sono asimmetriche: non è qualcosa che avremmo potuto fare con il PC", ha spiegato Andrew Goossen, responsabile tecnico della Xbox Series X di Microsoft. "10 gigabyte di memoria fisica [funzionano a] 560GB/s. Questa è definita memoria GPU ottimale. Sei gigabyte [funzionano a] 336GB/s. Chiamiamo questa memoria standard. Le GPU ottimali e standard offrono prestazioni identiche per l'audio della CPU e l'IO file. L'unico componente hardware che utilizzerà la differenza di velocità è la GPU."



Della capacità di memoria totale di 16 GB, la soluzione di Microsoft si riserva sostanzialmente la stragrande maggioranza per l'effettivo funzionamento dei giochi. Un totale di 13,5GB - 10GB di memoria ottimale GPU e 3,5GB di memoria standard - è dedicato ai giochi stessi, mentre i restanti 2,5GB presi dal pool più lento vengono utilizzati per il sistema operativo e le funzioni in background.



Il fatto che Microsoft supporterà sia Xbox One che Xbox Series X nei primi anni della console potrebbe significare che potremmo non vedere i giochi sfruttare tutta questa memoria per i primi anni. Il potenziale, però, è notevole, soprattutto quando si tiene conto di altre funzionalità come la decompressione hardware e la sua nuova Velocity Architecture.



Nel frattempo Sony ha presentato tutte le specifiche tecniche di PS5: le stiamo commentando in diretta su Twitch e stiamo anche seguendo gli streaming di Xbox Series X: venite a farci compagnia!