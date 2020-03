PS5: le specifiche hardware ufficiali, la GPU è da 10,28 teraFLOPS

PS5 si è infine svelata con le specifiche tecniche ufficiali, grazie alla presentazione di oggi da parte di Mark Cerny, system architect della nuova console Sony in arrivo per l'autunno 2020.



Gli elementi principali, anche in questo caso, sono la CPU Zen 2 e la GPU basata su architettura RDNA 2 da parte di AMD, a comporre il SoC di nuova generazione di PS5.



Nel corso del "deep dive" offerto da Cerny e inteso inizialmente come presentazione alla GDC per gli sviluppatori, sono emerse infine le caratteristiche tecniche di PS5, su cui tante voci di corridoio si sono succedute nei mesi scorsi.

CPU - 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (frequenza variabile)

GPU - 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (frequenza variabile)

GPU Architecture - Custom RDNA 2

Memoria / Interfaccia - 16GB GDDR6/256-bit

Velocità memoria - 448GB/s

Memoria dati - Custom 825GB SSD

IO Throughput - 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed)

Expandable Storage - NVMe SSD Slot

Storage esterno - USB HDD Support

Drive Ottico -4K UHD Blu-ray Drive