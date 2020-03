PS5, presentazione ufficiale con Mark Cerny domani, 18 marzo 2020

PS5 sarà protagonista di una presentazione ufficiale domani, 18 marzo, alle 17.00 ora italiana: lo ha annunciato Sony su Twitter, specificando che sarà il system architect Mark Cerny a presentare le caratteristiche della console.



"Domani alle 17.00 Mark Cerny, PS5 lead system architect, ci darà una visione approfondita dell'architettura di PS5 e in che modo la console segnerà il futuro del gaming", recita il messaggio di Sony.



Come già accaduto quasi un anno fa, dunque, sarà Cerny a rivelare le specifiche tecniche di PS5, in maniera del tutto simile a quanto fatto ieri da Microsoft con Xbox Series X. Anzi, sembra una vera e propria reazione alla mossa della casa di Redmond.



Naturalmente bisognerà capire fin dove si spingerà la presentazione: il system architect parlerà della componentistica hardware, rivelando la potenza di PS5 e le sue tante peculiarità, ma il design della console verrà finalmente mostrato? E la data di uscita? E il prezzo?



Domande a cui troveremo una risposta domani, come detto: l'appuntamento è fissato alle 17.00 e seguiremo senz'altro in diretta la presentazione: fateci compagnia!





Domani alle 17.00, Mark Cerny, PS5 lead system architect, ci darà una visione approfondita dell'architettura di PS5 e in che modo la console segnerà il futuro del gaming. Seguiteci domani su PlayStation Blog: https://t.co/DB4WS1eyJC pic.twitter.com/mus335ec5M — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 17, 2020