Nintendo Switch: servizi online non disponibili, infrastruttura down

I servizi online di Nintendo Switch non sono disponibili: a quanto pare l'intera infrastruttura è down in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa, Italia compresa.



Il problema impedisce agli utenti di accedere a eShop, nonché ovviamente alle funzionalità multiplayer di titoli come Mario Kart 8 Deluxe e ai giochi acquistati in formato digitale: un gran bel problema.



Nintendo Italia ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui conferma di essere a conoscenza della situazione: "Si è verificato un problema con i nostri servizi di rete. Stiamo lavorando per risolvere la situazione il prima possibile. Grazie per la pazienza", recita il post.



In questi giorni di quarantena obbligatoria la rete è in affanno a causa del numero di accessi sostanzialmente più alto della media, e a quanto pare anche Nintendo si trova in difficoltà.



La speranza è che le problematiche di rete vengano risolte in tempi brevi, consentendo ai possessori di Nintendo Switch di continuare a ingannare piacevolmente il tempo in compagnia dei propri giochi.





Si è verificato un problema con i nostri servizi di rete. Stiamo lavorando per risolvere la situazione il prima possibile. Grazie per la pazienza. https://t.co/ylbtTLIzR7 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 17, 2020