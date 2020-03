PS5, potenza superiore a Xbox Series X? Un leak torna alla ribalta

PS5 vanterà una potenza superiore rispetto a quella di Xbox Series X? Un leak di qualche giorno fa è tornato alla ribalta dopo gli annunci fatti oggi da Microsoft.



Nell'ufficializzare le specifiche tecniche di Xbox Series X, la casa di Redmond ha in effetti confermato le informazioni riportate il mese scorso da un leaker che aveva anticipato non solo i 12 TFLOPS della console ma anche l'architettura RDNA 2 e le 52 compute unit con relativa frequenza di clock.



Se dunque quei dati si sono rivelati veritieri, perché non dovrebbero esserlo anche quelli relativi a PS5?



Il leaker ha riportato per la nuova console Sony una potenza pari a 13,3 TFLOPS, anche in questo caso con un'architettura RDNA 2, con lo stesso numero di compute unit di Xbox Series X ma una frequenza di clock pari a 2 GHz anziché 1,82 GHz.



Laddove la notizia dovesse essere confermata, acquisterebbero senso anche alcune vecchie dichiarazioni basate sui kit di sviluppo che parlavano appunto di una PS5 con 13 TFLOPS di potenza.