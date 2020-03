Xbox Series X, Gears 5 gira a 4K e 60 fps con gli effetti Ultra in questo video

Xbox Series X fa girare Gears 5 a 4K e 60 fps, utilizzando peraltro gli effetti Ultra della versione PC e un paio di ulteriori miglioramenti visivi, come mostrato nel filmato che trovate qui sopra.



Il video è stato catturato da una demo di Gears 5 che Microsoft ha approntato in appena due settimane per illustrare le potenzialità di Xbox Series X e dello Smart Delivery.



A sorprendere in questo caso non sono solo i valori relativi a risoluzione e frame rate, nonché l'effettistica con preset Ultra disponibile ad oggi solo nella versione PC di Gears 5, ma anche e soprattutto gli ulteriori miglioramenti che gli sviluppatori hanno potuto attivare sulla nuova console.



Di fatto Gears 5 gira meglio su Xbox Series X che non su di un PC che costa probabilmente tre volte tanto: una frase che non ci saremmo aspettati di scrivere, e che riporta in auge l'epoca ormai lontana in cui le console equipaggiavano un hardware superiore rispetto alla piattaforma Windows.



Nello stesso video viene mostrato anche Minecraft nella versione con ray tracing attivo, una tecnologia che Xbox Series X supporta grazie a dei chip dedicati.