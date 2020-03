Shadow Man Remastered annunciato da Nightdive per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Shadow Man Remastered arriverà quest'anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch pubblicato da Nightdive Studios, versione rimasterizzata dell'originale titolo action adventure di Acclaim uscito originariamente su Nintendo 64 e poi su altre piattaforme.



Shadow Man Remastered avrà una grafica interamente rielaborata con supporto per la risoluzione in 4K ed effetti migliorati, oltre a varie altre modifiche tecniche, e riproporrà i contenuti originali. Risulterà anche più fedele della versione classica, visto che all'interno troveremo anche elementi che erano stati tagliati nella versione commercializzata di Shadow Man all'epoca.



"Il nostro obiettivo per la remaster è dare alla generazione di giocatori di oggi tutte le caratteristiche che si aspettano da un gioco moderno, preservando le qualità che hanno reso il personaggio iconico di Valiant e l'originale gioco Shadow Man un titolo così memorabile", ha affermato Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios.



Shadow Man è un action adventure in terza persona incentrato su Michael LeRoi, un eroe dalle abilità sovrannaturali che vive nel periodo di Jack lo Squartatore e si ritrova coinvolto in varie situazioni tra il mondo reale e quello metafisico, dovendo combattere contro i demoni di Deadside che cercano di penetrare nel mondo degli umani.



Shadow Man Remastered è costruito sul KEX Engine di Nightdive, lo stesso utilizzato dal team anche per le rimasterizzazioni di System Shock, Turok e Forsaken, in attesa di una data di uscita più precisa.