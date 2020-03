PS5: gli SSD esterni compatibili? 'Preparatevi a pagarli molto' per Linneman di Digital Foundry

Gli SSD esterni compatibili con PS5 sono una buona cosa, ma potrebbero non risolvere i problemi di prezzo dati dal formato proprietario di Xbox Series X. Lo afferma John Linneman di Digital Foundry su Twitter dicendo che saranno comunque molti costosi.



Una delle notizie più interessanti del reveal delle specifiche hardware di PS5 di oggi è il fatto che la console di Sony potrà sfruttare delle memorie esterne per salvare i giochi, senza per questo perdere in performance di gioco.



Un approccio completamente diverso da quanto fatto da Microsoft con Xbox Series X, che ha scelto di affidarsi a SSD esterni proprietari per garantire le medesime prestazioni di quello interno alla console.



Quella di Sony, quindi, sembra essere la soluzione che garantisce maggiore flessibilità, oltre che prezzi più vantaggiosi. Aspettate a festeggiare, però. Secondo John Linneman, infatti, anche questi SSD costeranno molto. La sua voce è particolarmente importante in questo momento dato che sia Microsoft, sia Sony si sono affidati a Digital Foundry per presentare le loro console.



"Probabilmente avrete qualche opzione, ma non credo che saranno convenienti," ha risposto il giornalista di DF su Twitter ad una persona che diceva che era contento di poter avere più opzioni tra le quali scegliere. "In questo momento i drive NVMe PCIe 4.0 sono lenti per PS5 e costano 199 dollari per 1TB e 399 dollari per 2TB. E non sono abbastanza veloci. Preparatevi a pagare MOLTO."



Un'analisi veritiera, ma che getta anche qualche timore sul prezzo finale delle nuove console: se solo l'HDD costerà 199 dollari, quale sarà il costo totale?



Nel frattempo siamo live su Twitch con il commento alle specifiche di Sony e i panel di Xbox Series X. Fateci compagnia!

You'll probably have a few options but I wouldn't expect it to be cheap. Right now, NVMe PCIe 4.0 drives that are too slow for PS5 are like $199 for 1tb and $399 for 2tb. Not fast enough. Expect to pay a LOT. — John Linneman (@dark1x) March 18, 2020