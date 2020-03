Octopath Traveler per Nintendo Switch, due milioni di copie vendute, ora al 50% di sconto

Octopath Traveler ha venduto più di due milioni di copie su Nintendo Switch. L'annuncio è stato dato da Nintendo e non da Square Enix, che ha lanciato anche un'offerta relativa al gioco: potete acquistarlo in edizione digitale sul Nintendo eShop per il 50% del prezzo di copertina, quindi per 29,99€, invece del 59,99€.



Sinceramente non sappiamo se il dato comprenda anche la versione PC, ma lo escluderemmo vista la fonte. Comunque sia grande successo per Octopath Traveler.



Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Octopath Traveler, in cui il prode Christian Colli ha scritto:

Octopath Traveler è un bel pasticcio, nel senso che nella sua natura coesistono idee, meccaniche e spunti che, presi singolarmente, funzionano anche bene, ma che una volta messi insieme nel singolo pacchetto faticano ad amalgamarsi. L'idea che ci siamo fatti a gioco finito è quella di un prodotto sviluppato senza una direzione precisa, forse pensato come un esperimento che, in qualche modo, ha raggiunto una risonanza mediatica imprevista. Inutile dire che il titolo Acquire ci ha un po' deluso, soprattutto sul piano narrativo: chi si ritiene in grado di sorvolare sull'assenza di una trama corale, e non vedere l'ora di rivivere la nostalgica era dei combattimenti casuali a 16-bit, probabilmente resterà sufficientemente soddisfatto. Tutti gli altri, invece, dovrebbero giocare la demo e riflettere attentamente se è questo quello che cercano in un JRPG del 2018.



