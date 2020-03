PS5: le azioni di Sony calano dopo la presentazione di Mark Cerny

Le azioni di Sony calano sul mercato americano dopo che la presentazione di PS5 fatta da Mark Cerny oggi pomeriggio in diretta mondiale ha deluso le aspettative di molti.



La lunga e super tecnica presentazione di PS5 da parte di Mark Cerny non ha soddisfatto quasi nessuno. Molti fan, infatti, sono rimasti delusi dalle specifiche hardware della console, sulla carta inferiori a quelle di Xbox Series X. Inoltre alcuni addetti ai lavori come Jason Schreier si sono lamentati del fatto che una presentazione di questo genere non abbia fatto capire le reali potenzialità della console di Sony.



Di conseguenza i mercati non hanno reagito nel migliore dei modi. Con Tokyo e Zurigo chiuse, è il titolo di Sony a New York a toccare il minimo da un mese a questa parte a quota 52 dollari, dopo aver toccato i 58 dollari a metà pomeriggio, esattamente qualche minuti prima della presentazione di Mark Cerny.



Nonostante la debacle comunicativa, Sony ha ancora tutto il tempo per dimostrare che l'entusiasmo di Cerny e di molti sviluppatori, che l'hanno definita l'hardware più eccitante degli ultimi vent'anni, è ben riposto. A parte i freddi dati tecnici, infatti, oggi non si è parlato né di giochi né di caratteristiche software, due elementi che potrebbero invertire radicalmente la marea, come Nintendo ha dimostrato con Twitch.





Nel frattempo siamo in diretta con i panel di presentazione di Xbox Series X: fateci compagnia!