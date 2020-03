PS5 è l'hardware più eccitante degli ultimi vent'anni, secondo chi l'ha già vista

"PS5 è l'hardware più eccitante degli ultimi vent'anni." A dirlo è stata una delle fonti di Jason Schreier di Kotaku, con cui il giornalista ha parlato della console. Stando a quanto ha riportato, molte persone con una mentalità fortemente tecnica, che hanno avuto modo di vederla e provarla, hanno parlato benissimo di PS5, che a quanto pare sarà una macchina da gioco grandiosa e molto potente.



Giustamente Schreier non è voluto entrare nella questione teraFLOPS, interessante solo per le menti più semplici , che proprio per questo rischia di animare il dibattito videoludico nei prossimi anni (si scherza). Già sappiamo che per Xbox Series X sono confermati 12 teraFLOPS più la potenza extra dedicata esclusivamente al ray tracing in tempo reale, mentre per PS5 si parla di 13 teraFLOPS. In quest'ultimo caso si tratta per ora solo voci e bisogna aspettare che arrivi la conferma definitiva da parte di Sony dei numeri effettivi della sua macchina.



A prescindere da ciò che ne pensano le opposte tifoserie, stiamo parlando di due console dalla potenza simile, il cui successo sarà deciso probabilmente dal prezzo di lancio, ancora sconosciuto per entrambe, e dalle rispettive line-up, più che dai teraFLOPS. Di nostro non vediamo l'ora che domani Sony mostri finalmente PS5, che com'è stato annunciato sarà illustrata da Mark Cerny.

I don't know how many teraflops (lol) the PS5 has, but this is the sentiment I've heard from several technical-minded folks. One told me it was "the most exciting hardware in 20 years." Will be fascinating to see how it stacks up to the impressive Xbox Series X specs https://t.co/q7i0ET95Yq