Il Samsung Galaxy S30 potrebbe avere una fotocamera da 150 megapixel con un sensore grande un pollice, battendo il record attualmente detenuto dal Galaxy S20 Ultra che vanta una fotocamera da 108 megapixel. La voce di corridoio arriva dal sito coreano Clien, secondo cui in realtà Samsung starebbe lavorando anche a una fotocamera da 200 megapixel, purtroppo non pronta per la prossima generazione di telefoni.



Le nuove fotocamere da 150 megapixel non saranno montate solo dai telefoni di Samsung, ma anche da quelli di Xiaomi, Oppo e Vivo. Naturalmente si parla dei modelli top di gamma.



Francamente è difficile capire a cosa possano servire 150 megapixel per la fotocamera di un telefono, per quanto top di gamma. Per dire, delle macchine fotografiche professionali come le reflex Nikon D6 ed EOS-1D X Mark III, entrambe capaci di produrre immagini di qualità infinitamente superiore a quella di un qualsiasi smartphone sul mercato, si "accontentano" di 20.1 megapixel, pur avendo dei sensori full frame. Meglio ancora la Hasselblad H6D-100c che, pur costando 34.680 euro ed essendo utilizzata in ambiti che richiedono immagini molto grandi, si "accontenta" di 50 megapixel (allargabili a 100). A cosa serviranno mai 150 megapixel su di uno smartphone? Per poi farsi piallare la pelle dal filtro bellezza e perdere tutti i dettagli fini? Noi una risposta ce l'abbiamo, ma è meglio non darla.