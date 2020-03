Assassin’s Creed Odyssey gratis a tempo limitato nel fine settimana

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Odyssey sarà gratis per tutto il fine settimana. Scaduto il periodo dell'offerta, chi vuole continuare a giocare dovrà acquistarlo. Il periodo gratuito inizierà il 19 marzo e terminerà il 22 marzo. Le versioni oggetto dell'offerta sono quella Xbox One, PS4 e PC. I giocatori PC possono già precaricare il gioco da UPlay e dall'Epic Games Store.



Come spesso avviene in questi casi, i progressi fatti con la versione gratuita di Assassin's Creed Odyssey saranno trasferibili sulla versione completa, nel caso la si acquisti.



Da notare che attualmente tutte le edizioni di Assassin's Creed Odyssey sono in forte sconto su UPlay: la standard costa 19,80€ invece di 59,99€, la Gold Edition costa 33,00€ invece di 99,99€ e la Ultimate Edition costa 37,95€ invece di 114,99€. Probabilmente le offerte rimarranno attive per tutto il fine settimana, consentendo a chi gradirà il gioco durante il periodo di prova di acquistarlo a prezzo ribassato. Per adesso su Epic Games Store non sono attive offerte simili, mentre Steam presenta le stesse offerte di UPlay, ma non consentirà di fare la prova gratuita.



Assassin's Creed Odyssey è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Su Nintendo Switch è giocabile solo tramite cloud (come del resto su Stadia).