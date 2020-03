Teamfight Tactics, data di uscita e nuovo trailer per la versione mobile

Teamfight Tactics ha una data di uscita e un nuovo trailer per la versione mobile: il gioco sarà disponibile su iOS e Android a partire dal 19 marzo. Di seguito il comunicato ufficiale con tutti i dettagli.



Teamfight Tactics è il primo gioco per dispositivi mobili di Riot e arriva in un anno simbolico per la compagnia, che vede l'uscita su varie piattaforme di nuovi giochi come Legends of Runeterra.



"Dopo l'uscita di TFT su PC lo scorso anno, siamo stati travolti dall'incredibile accoglienza che il titolo ha avuto tra i giocatori", ha dichiarato Dax Andrus, Product Lead di TFT.



"Gli utenti ci hanno chiesto altri modi per giocare a TFT e siamo felici di poter lanciare una versione per dispositivi mobili che resti fedele all'esperienza su PC, pur tenendo conto dei dettagli e delle funzionalità ottimizzate che i giocatori di queste piattaforme desiderano."



TFT su dispositivi mobili include la possibilità di giocare insieme agli utenti del titolo su PC, permettendo ai giocatori delle due piattaforme di affrontarsi su dispositivi diversi.



TFT uscirà per dispositivi mobili insieme al nuovo pacchetto di contenuti, "Galassie", che comprende campioni di LoL a tema spaziale e stellare, nuove opzioni di personalizzazione e Mini Leggende, gli avatar di gioco controllati dai giocatori. Attualmente è in fase di beta chiusa in alcune regioni.



All'uscita, TFT Mobile avrà le seguenti nuove funzionalità:



Pass Galassie e Pass+ Galassie (funzionalità basate sull'avanzamento, rispettivamente gratuita e a pagamento, che permettono ai giocatori di sbloccare contenuti mentre giocano)

Boom! a tema Galassie (Animazioni dei danni personalizzate)

Gioco multipiattaforma su PC/dispositivi mobili

Tutorial per nuovi giocatori (su dispositivi mobili)