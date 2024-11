Alla scoperta di Arcane: ecco tutte le novità in arrivo su Teamfight Tactics

Oltre agli eroi, sono in arrivo oggetti, cosmetici (con una nuova categoria ancora più raffinata) e dei cambiamenti importanti alla struttura del gioco , soprattutto nelle sue fasi mediane. Il 20 novembre (ad Arcane conclusa) il set sarà disponibile per tutti i giocatori: chi vorrà provarlo sul PBE dove è già disponibile, però, deve fare attenzione perché alcune abilità, animazioni e ambientazioni possono essere considerati degli spoiler sulla seconda stagione dello show Netflix.

La strategia di Into the Arcane, questo il nome della nuova stagione, è la stessa dei tempi dei primi nove episodi di Arcane, ma cinque volte più grande. Il numero più impressionante, infatti, è quello dei nuovi campioni disponibili: dieci , di rarità diverse e con fazioni e sinergie nuove per dare vita alle dinamiche dello show sulla scacchiera digitale di TFT.

L'arrivo della seconda stagione di Arcane ha scatenato un terremoto in tutto l'universo Riot Games, da League of Legends a Valorant, ma nessun gioco ha visto una montagna di novità paragonabile a quelle che arriveranno su Teamfight Tactics , l'auto battler strategico giunto ormai al suo tredicesimo set.

L'ultimo gruppo di personaggi è quello della famiglia: Vander, Powder e Violet . Il primo ha un'abilità che gli consente di fermare i suoi attacchi e guadagnare così resistenza fisica e magica. Dopodiché potenzia gli attacchi dei campioni a costo 1 o 2 in tutta la squadra. Non a caso le sue figlie, Violet e Powder (le versioni più giovani di Vi e Jinx) sono personaggi a costo uno con la prima che colpisce i nemici con dei guantoni meccanici e la seconda che lancia una scimmietta esplosiva che oltre a infliggere danno manda a fuoco i nemici.

Poi c'è Maddie , un'altra Agente che ha come abilità la possibilità di colpire il nemico a lei più lontano con danni sempre maggiori. Steb è un guaritore a costo due che ricarica la vita dei due alleati più vicini in automatico con la sua passiva e guarisce le ferite della squadra con la sua abilità attiva. Nel novero dei Baroni Chimici di medio livello arrivano Renni con la sua motosega, che infligge danni stordendo i nemici lanciandoli in aria, e Smeech , che si lancia verso il nemico con meno oggetti guadagnando una seconda carica con l'uccisione.

Per la prima volta nella storia dell'auto-battler di Riot, ben dieci personaggi verranno aggiunti al gioco e sono tutti eroi al loro debutto nell'universo videoludico di Runeterra, non traduzioni di campioni di League of Legends. Il primo gruppo è quello degli Agenti, i personaggi alleati di Caitlyn nella sua caccia a Jinx nei bassifondi di Zaun. C'è Loris, il grande portatore di scudo , che sarà a costo tre e ha un'abilità che gli fa assorbire un po' dei danni subiti dagli alleati per poi ridirezionarli in un cono di danni magici.

Le nuove meccaniche di TFT con Into the Arcane

Oltre a introdurre molti nuovi personaggi, questo set introduce una nuova meccanica: l'Anomalia. Questo fenomeno, a Piltover, scombina non poco le carte grazie ai suoi effetti mistici, in TFT trasformerà un campione a vostra scelta (idealmente quello più forte che avete o l'architrave della vostra strategia) con un nuovo effetto permanente. Ce ne sono 60 disponibili e, al costo di un unità di oro, potrete scegliere come stravolgere il vostro gameplay con un elemento casuale. L'Anomalia apparirà tra la fase 4 e la fase 6 quindi arrivate preparati.

L'anomalia cambierà le carte in tavola di ogni partita di TFT quando farà il suo debutto nel Set 13

Oltre all'anomalia, TFT Into the Arcane introdurrà oltre 20 nuovi tratti. Uno di questi è dedicato ai baroni chimici di Zaun, i Chem-Baron, e consiste nel raccogliere Shimmer e utilizzarlo per acquistare oggetti potenti in una sorta di mercato nero disponibile solo a chi investe in questo tratto. Lo Shimmer è pensato come meccanica di recupero e lo si ottiene subendo sconfitte nelle prime partite. Una volta ottenuto, è possibile dare ai personaggi di questa fazione come Singed, Smeech, Renni, Silco, Sevika e Renata una serie di vantaggi.

Il tredicesimo set, poi, avrà 100 nuovi Impianti, tra cui quelli di squadra. Quando Jinx e Vi sono in campo insieme, per esempio, possono attivare il tratto Sorelle per ottenere abilità e potenziamenti migliorati tramite uccisioni a catena delle unità nemiche. Gli altri bonus di squadra sono quello dedicato agli Enforcer che fa iniziare il combattimento alle unità di questa fazione con scudi e amplificazione del danno. Le unità nemiche con più salute, poi, acquisiscono lo stato di "ricercato", se vengono sconfitte garantiscono potenziamenti della velocità di attacco.

Preparatevi ad ancora più caos nelle partite del set 13 di TFT grazie ai nuovi impianti di squadra

I membri dell'accademia (Heimerdinger e Jace), invece, ottengono degli "oggetti sponsorizzati" casuali (quindi variano ad ogni partita, come i potenziamenti del mercato nero per i baroni chimici) che costano meno: questi, oltre ai loro effetti, forniscono bonus alla salute massima e all'amplificazione del danno raddoppiati per le unità dell'Accademia.

Le Firelight hanno forse il potenziamento più divertente dell'intero set: Ekko, Scar e compagni mascherati scattano nella mappa ogni 6 secondi in un punto casuale, attaccano con raggio infinito da ovunque finiscano e curano in base al danno subito. Il tratto Famiglia, infine, influenza Powder, Violet, Jinx, Vi e Vander e gli fornisce supporto reciproco, riducendo il consumo di Mana e potenziando i bonus.