Chrome userà l’IA per bloccare i siti pericolosi e organizzare le schede automaticamente

La funzione Navigazione sicura di Chrome, già disponibile nella sezione "Privacy e sicurezza" delle impostazioni, fornisce una protezione contro i siti potenzialmente dannosi . Con l'imminente aggiornamento, Google potenzierà questa protezione con l'intelligenza artificiale, ampliando la capacità del browser di individuare in tempo reale estensioni, siti web e download pericolosi. La protezione avanzata di Chrome, descritta come "Protezione proattiva in tempo reale da contenuti malevoli", sarà quindi capace di segnalare in anticipo siti sospetti , anche quelli non precedentemente individuati.

Una maggiore sicurezza

Questa evoluzione è stata notata dall'utente Leopeva64, noto per monitorare le versioni di sviluppo di Chrome ed Edge. Nella versione Canary, la descrizione della funzione avanzata appare aggiornata a "Protezione in tempo reale potenziata dall'IA", suggerendo che il machine learning di Google analizzerà i dati di navigazione in modo più sofisticato. L'IA, in particolare, si occuperà di rilevare comportamenti anomali nei siti e nelle estensioni e analizzare i download in maniera approfondita. Questo approccio avrà come obiettivo migliorare la sicurezza dell'utente, avvisandolo di eventuali pericoli grazie a un'analisi più dettagliata e rapida.

Secondo la pagina di supporto di Google, attualmente, quando un sito è visitato, Chrome invia un campione di dati a Google per verificarne l'affidabilità, e non è improbabile che alcune tecniche di machine learning siano già impiegate. Tuttavia, il futuro utilizzo di modelli di deep learning potrebbe affinare l'identificazione di minacce e contenuti malevoli, rendendo la navigazione ancor più sicura e controllata.