Pokémon punta a un record ufficiale per il lancio di Scarlatto e Violetto: Scintille Folgoranti nel GCC

The Pokémon Company International vuole stabilire un record per celebrare l'arrivo della nuova espansione Scintille Folgoranti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che è disponibile in questi giorni come aggiunta a Pokémon Scarlatto e Violetto.

La compagnia ha dunque organizzato un evento speciale insieme ad alcuni content creator di tutta Europa per trasmettere l'unboxing più lungo in diretta video, offrendo 24 ore ininterrotte di intrattenimento durante le quali youtuber e streamer di tutto il Vecchio Continente scopriranno le carte della nuova espansione.

Il Guinness World Record è stato mobilitato per certificare lo status di record assoluto per l'evento in questione, che celebra nel migliore dei modi l'arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti dall'8 novembre nel GCC.