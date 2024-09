Gli eventi Riot Play Club tornano con una nuova stagione ricca di novità e una collaborazione con Panini

La più interessante senza dubbio è la partnership in esclusiva con Panini , grazie alla quale tutti coloro che prenderanno parte ai Riot Play Club riceveranno l'album di figure e le bustine della collezione Creators 2024 - 2025 , un oggetto da collezione in esclusiva per gli eventi di Riot Games che raccolgono le figurine dei principali talent e content creator italiani che gravitano intorno al mondo dei giochi della compagnia.

Riot Games, la casa di League of Legends, Legends of Runeterra e Valorant, ha annunciato il ritorno in pompa magna dei Riot Play Club , gli eventi in cui i fan possono incontrarsi, partecipare a tornei e altre attività , migliorare le proprie abilità e divertirsi insieme, con nuova stagione di appuntamenti imperdibili ricche di novità.

Le altre attività dei Riot Play Club

Tra le altre novità della nuova stagione dei Riot Play Club c'è il Circuito Tormenta, di cui a breve verranno svelati tutti i dettagli, e la possibilità di provare in anteprima le principali novità in arrivo su League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics.

La copertina dell'album Panini Creators 2024 - 2025

Non mancheranno poi le attività caratteristiche di questi eventi, come la possibilità di giocare e allenarsi insieme a giocatori professionisti, partecipare a tornei, gare di disegno, quiz tematici, cosplay a volontà e tanto altro ancora.

Per prendere parte ai Riot Play Club è necessario avere un Riot ID, non avere restrizioni sul proprio account e compilare l'apposito form che trovate a questo indirizzo per i maggiorenni e da qui per i minorenni. La partecipazione di base è gratuita, ma alcune location potrebbero richiedere un piccolo contributo all'ingresso per sostenere le spese di organizzazione.

Per rimanere aggiornati sugli eventi Riot Play Club vi suggeriamo di monitorare le pagine Instagram di League of Legends Italia e Valorant Italia. Di seguito trovate l'elenco dei Riot Play Club confermati per l'Italia: