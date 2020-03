Teamfight Tactics, come iniziare

In questa mini guida cercheremo di spiegarvi come iniziare a giocare, dandovi quelli che sono i rudimenti che consentono di capire cosa accade sullo schermo dopo che si sono disposte le unità.

Teamfight Tactics è la modalità autobattler di League of Legends per otto giocatori, clonata senza troppi misteri da Auto Chess (gioco usato spesso come sinonimo del genere stesso). Nonostante sia abbastanza semplice da giocare, può facilmente ingannare portando i novizi a credere che vincere o perdere sia tutta una questione di fortuna. In realtà esistono una serie di accortezze che consentono di fare risultati migliori e, con l'esperienza, si capisce che cercare di anticipare gli avversari è fondamentale per vincere.

Le basi

In Teamfight Tactics i giocatori costruiscono squadre di campioni acquistandoli in un negozio, con cui affrontano le squadre degli altri sette avversari. Il gioco è composto da stage da cinque round, di cui quattro sono PvP e uno si combatte contro delle creature guidate dalla CPU. Questi ultimi non fanno perdere energia e servono per raccogliere oggetti e monete. Ogni giocatore inizia con 100 punti energia. L'ultimo a rimanere in vita è il vincitore.



In totale ci son quarantanove campioni, tutti presi da League of Legends, che possono combattere corpo a corpo o dalla distanza. Sono divisi in tredici origini e dieci classi.

Campioni con classi o origini uguali formano le cosiddette sinergie, che danno bonus di diverso tipo. Potete vedere le sinergie attive sul lato sinistro dello schermo. Inoltre ogni eroe ha un suo livello di rarità. I livelli di rarità sono cinque in totale, con gli ultimi che si sbloccano e diventano più frequenti salendo di livello.



In totale ci sono nove slot in cui tenere i campioni acquistati, distribuibili su ventuno spazi del proprio lato del campo di battaglia. Acquistando campioni dello stesso tipo si ottengono campioni più potenti, secondo questo schema: