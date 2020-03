Animal Crossing: New Horizons, le novità del capitolo

Manca ormai poco all'arrivo di Animal Crossing: New Horizons in esclusiva su Nintendo Switch; la data di lancio è infatti fissata per il prossimo venerdì 20 marzo 2020. C'è ancora un po' di tempo, comunque: cerchiamo dunque di ingannare l'attesa (e la quarantena da Coronavirus, purtroppo) ricapitolando le novità del capitolo . Si tratta di argomenti di cui, sia lato video sia lato editoriali, vi abbiamo in parte già parlato; una sorta di summa di tutto quanto Animal Crossing: New Horizons avrà da offrire, lato elementi innovativi naturalmente. Se la vostra curiosità è davvero dirompente, perché non date un'occhiata anche alla storia della serie e a quella degli spinoff di Animal Crossing ?

L’isola deserta

Ebbene sì, la principale novità che Animal Crossing: New Horizons ha da offrire ai propri giocatori è la presenza dell'isola deserta, dove avranno luogo le avventure del protagonista. Si tratta di una novità interessante nel franchise Nintendo: in precedenza l'unica isola presente era quella di Tortimer, apparsa prima in Animal Crossing per Nintendo 64 e GameCube, poi tornata con alcune modifiche anche in Animal Crossing: New Leaf. In quest'ultimo titolo, però, il suo ruolo era molto particolare: si trattava di un hub dedicata ai minigiochi di Animal Crossing, pensati per l'online, nonché l'unico luogo del gioco in cui erano sempre presenti insetti e pesci molto rari e lucrosi.

In Animal Crossing: New Horizons l'isola deserta sostituirà invece il classico villaggio come ambiente di gioco principale: è qui che il giocatore costruirà la sua tenda (e in seguito, se vorrà, la sua casa); qui verranno introdotti via via i principali edifici e negozi, si troverà il municipio, verranno a vivere gli abitanti, e via dicendo. Non è attualmente chiaro se più avanti sarà possibile espanderla, ma allo stato attuale delle cose l'eventualità sembra sia da escludere.