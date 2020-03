Animal Crossing: episodi spinoff e curiosità

Lo sappiamo, anche voi siete in fervente attesa del nuovo capitolo della serie Animal Crossing . La data di lancio di Animal Crossing: New Horizons si avvicina rapidamente, è fissata per il prossimo 20 marzo 2020. Intanto, però, c'è tutto il tempo per fare il punto sull'intera storia del franchise, che ogni fan che si rispetti dovrebbe assolutamente conoscere. Ci siamo già occupati della storia della serie di Animal Crossing : questo secondo articolo sarà dedicato invece agli episodi spinoff e curiosità varie. Sapevate, ad esempio, che di Animal Crossing esistono anche un simulatore d'arredamento e persino un gioco da tavolo? Tra qualche alto e alcuni bassi evidenti, vi raccontiamo anche di questi episodi.

Animal Crossing: Happy Home Designer

Cominciamo con un videogioco della serie che, tutto sommato, ha fatto un gran bene al franchise degli animaletti Nintendo, e cioè Animal Crossing: Happy Home Designer. Notate da subito come questo, e gli altri due titoli di cui vi parleremo nell'articolo, sono stati pubblicati in anni recenti, rispetto alla storia generale del brand: forse per esplorare nuove strade che poi, beh, sono terminate immediatamente. O forse perché ad un certo punto Animal Crossing ha avuto bisogno di potenziarsi in determinati aspetti, che meritavano un trattamento ad hoc. Oppure ancora, infine, semplicemente perché Nintendo ha avuto bisogno di riempitivi durante il periodo di Nintendo Wii U, quando nessun capitolo della serie Animal Crossing è stato pubblicato su console.

Se non esiste, saremo noi a coniare un termine per caratterizzare Animal Crossing: Happy Home Designer, e cioè "simulatore di arredamento". Il gioco venne pubblicato in esclusiva su Nintendo 3DS nel corso del 2015, a partire dal 30 luglio in Giappone, passando il 25 settembre successivo per l'America del Nord, fino ad arrivare all'Europa e al Regno Unito (rispettivamente il 2 e il 3 ottobre 2015). Perché Animal Crossing: Happy Home Designer è un Animal Crossing atipico? La questione è semplice: richiede al giocatore, semplicemente, di arredare le abitazioni dei propri abitanti preferiti, e anche di quelli che non gli piacciono particolarmente.

In Animal Crossing: Happy Home Designer il protagonista (un Abitante, o Crosser, come nei capitoli della serie principale) viene assunto dall'agenzia immobiliare di Tom Nook e affiancato a Casimira: avrà il compito di curare da zero gli ambienti interni ed esterni delle abitazioni dei singoli personaggi della serie, e nel gioco ce ne sono davvero tantissimi; per la prima volta inoltre ha reso possibile occuparsi anche dell'esterno e del giardino, cosa che non era invece possibile in Animal Crossing: New Leaf. Eppure i collegamenti tra Animal Crossing: Happy Home Designer e Animal Crossing: New Leaf sono davvero evidenti, a partire dal mondo e dal motore di gioco per arrivare alla stessa agenzia di Tom Nook, che nel capitolo della serie principale fornisce un abitazione al giocatore appena arrivato a vivere sulla sua isola.

Il titolo in questione fu importante principalmente per due motivi. Il primo è legato alla commercializzazione delle carte Amiibo e degli Amiibo stessi, le statuine Nintendo: assieme alla copia di gioco, il giocatore riceveva anche un lettore NFC da collegare a Nintendo 3DS, 3DS XL e 2DS. Le carte permettevano (e consentono tuttora) di sbloccare nuove abitazioni da arredare all'interno del gioco, con possibilità inedite; ovviamente i pacchetti di carte Amiibo venivano venduti nei negozi, con una ricca (e costosa) collezione da completare.

Il secondo motivo per il quale il titolo va ricordato: presentandosi come dettagliatissimo editor di arredamento, ha fornito un meccanismo raffinato (touch screen) poi ripreso da Animal Crossing: Pocket Camp, e che probabilmente tornerà (in base a quanto visto finora) anche in Animal Crossing: New Horizons. Happy Home Designer è stato accolto in modo altalenante, e secondo il parere di chi scrive è forse uno degli episodi spinoff della serie più riusciti e sensati.