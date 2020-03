Dragon Quest of the Stars, la recensione

Dopo quasi cinque anni dalla sua uscita originale, ci troviamo finalmente alle prese con la recensione di Dragon Quest of the Stars, portato da Square Enix in ritardo abissale sui mercati occidentali e quando ormai in pochi speravano ancora nel suo arrivo. Ci troviamo dunque di fronte a una situazione piuttosto peculiare: il gioco è un classico RPG mobile a turni con elementi gacha, una struttura che chi segue un minimo il panorama in questione ormai non solo conoscerà molto bene ma probabilmente ne avrà anche abbastanza, visto che questo tipo di gioco ha saturato il mercato smartphone in questi ultimi anni e se ne comincia a vedere adesso il tramonto. Per questo l'operazione Square Enix sembra avere poco senso, a questo punto, considerando che Dragon Quest of the Stars non propone assolutamente nulla di nuovo e può contare soltanto sul suo nome altisonante per riuscire ad emergere in un panorama già così sovraffollato.





Non è tuttavia un punto di partenza da poco: non molti giochi possono vantare una tradizione come Dragon Quest e anche una semplice digressione come questa può comunque contare su una caratterizzazione che basta da sola ad attrarre un gran numero di giocatori. Avendo analizzato in questi anni veramente un gran numero di RPG mobile, possiamo dire che gli elementi caratterizzanti di giochi che sono sostanzialmente identici, in termini di meccaniche, si limitano alla costruzione del mondo, alla direzione artistica che coinvolge la caratterizzazione dei personaggi (indispensabile quando si ha a che fare con i gacha) e in certi casi al sistema di combattimento, che può effettivamente presentare delle variazioni interessanti. Per quanto riguarda Dragon Quest of the Stars, il mondo di riferimento è sicuramente l'elemento di interesse maggiore del gioco: lanciarsi all'avventura con il classico eroe smemorato, ritrovato incosciente su una spiaggia misteriosa, è un ritorno nostalgico alle origini del JRPG, che vengono richiamate costantemente dagli altri elementi tipici di Dragon Quest, dalla presenza degli slime ai punti cardinali su cui è orientato l'universo del gioco.



Siamo ovviamente lontani dalla profondità di un vero e proprio capitolo della serie, eppure la magia tipica di Dragon Quest pervade anche questa piccola digressione in ambito mobile e può spingerci ad andare avanti su un percorso che, a dire il vero, abbiamo già visto veramente troppe volte.