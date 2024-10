Animal Crossing: Pocket Camp va offline e diventa a pagamento: prezzi, data di uscita e novità

Animal Crossing: Pocket Camp era un gioco free to play per mobile e ora, con la fine del supporto, Nintendo ha deciso di non "uccidere" il gioco come è tipico fare ma di realizzare una versione offline, denominata Animal Crossing: Pocket Camp Complete .

Il trailer e le informazioni su Animal Crossing: Pocket Camp Complete

La versione Animal Crossing: Pocket Camp Complete sarà disponibile dal 3 dicembre 2024 e costerà 9,99 $/€ fino al 31 gennaio. Dopo di che, il gioco costerà 19,99 $/€. Considerando che si tratta di un gioco mobile, il prezzo finale non è bassissimo, ma sappiamo bene che Nintendo non si fa problemi a dare valore alle proprie opere. La versione free to play attuale sarà attiva fino al 28 novembre 2024.

Ricordiamo che Animal Crossing: Pocket Camp è stato pubblicato nel novembre 2017: è quindi stato attivo per ben sette anni. La versione Complete a pagamento sarà una nuova applicazione da acquistare e scaricare a parte. Ovviamente potrete spostare i vostri dati di salvataggio all'interno della nuova versione.

I dati che saranno trasferiti includono il livello, i soldi in-game, il livello di amicizia, oggetti, vestiti, layout delle aree di gioco. Per fare lo spostamento dei dati dovrete collegare un account Nintendo ad Animal Crossing: Pocket Camp entro il al 2 giugno 2025 alle ore 8.00 CEST. Poi, quando acquisterete Animal Crossing: Pocket Camp Complete, vi verrà chiesto se volete trasferire dei dati di salvataggio e vi basterà usare i dati di accesso dell'account Nintendo.

In Animal Crossing: Pocket Camp Complete non ci saranno però i Leaf Tickets (che quindi non verranno trasferiti), neanche Pocket Camp Club sarà accessibile, ma alcune delle sue funzioni diverranno parte del gioco senza costi aggiuntivi. Infine, visto che l'app non usa la connessione dati, non sarà possibile giocare online o usare funzioni di scambio oggetti online.

Sarà possibile poi creare delle carte digitali con il nostro avatar, il nostro animale preferito, il nostro nickname e il livello. Le carte avranno un QR code che altri giocatori potranno scannerizzare per ricevere la nostra carta e collezionarne più possibile. Verrà poi aggiunta l'area Whistle Pass, nella quale vedremo gli amici di cui possediamo le carte e ci potranno anche dare regali. In questa zona ci sarà anche modo di ascoltare ogni giorno un concerto di K.K. Slider.

Infine, in Animal Crossing: Pocket Camp Complete continueranno a esserci le stagioni e gli eventi già pubblicati in passato, che saranno ripetuti in un ciclo lungo 4 anni. Inoltre ci saranno altri eventi mai pubblicati prima, che arriveranno a cadenza regolare nel mezzo degli eventi già noti. Le novità proseguiranno fino a settembre 2025. Inoltre, i vecchi oggetti che non avete recuperato in passato saranno presenti in un catalogo completo, così da poterli ottenere più rapidamente.

