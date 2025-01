Animal Crossing: Pocket Camp Complete è in sconto fino a domani mattina: veloci se lo volete comprare

In breve, se vi interessa il gioco e siete certi di volerlo comprare a breve, fatelo oggi per non rischiare di perdere l'accesso allo sconto.

Parlando proprio del prezzo, è stato proposto con uno sconto del 50% per un primo periodo. Bene, tale periodo promozionale sta per scadere : il 31 gennaio, alle 07:00 ora italiana, il prezzo aumenterà passando da 9,99€ a 19,99€.

Come forse ricorderete, Animal Crossing: Pocket Camp Complete è stato pubblicato lo scorso mese. Si tratta di una versione espansa e offline del gioco precedentemente supportato come live service free to play. Invece di chiudere il tutto e rendere inutilizzabile il videogioco, Nintendo ha preferito trasformarlo in un gioco a pagamento .

I link per comprare Animal Crossing: Pocket Camp Complete

Ricordiamo che Animal Crossing: Pocket Camp Complete è disponibile sia tramite iOS che Android; potete trovare il gioco ai seguenti indirizzi:

Questa versione a pagamento di Animal Crossing: Pocket Camp elimina tutti gli elementi di monetizzazione free to play: si fa un singolo acquisto e poi tutto è incluso nel pacchetto, non ci sono più microtransazioni. Non esiste più la valuta premium o il classico pass mensile.

Inoltre, ora è anche possibile importare i design personalizzati da Animal Crossing: New Horizon (il gioco per Nintendo Switch), ovvero è possibile creare i design su console e usare il Design ID nel gioco mobile per ottenerli anche lì. Non solo, nuovi eventi e oggetti saranno aggiunti ad Animal Crossing: Pocket Camp Complete fino a settembre 2025. Gli eventi della versione free to play saranno parte del gioco con un ciclo di quattro anni, così da permettere ai giocatori di ottenere tutte le ricompense. Per le altre novità, ecco tutti i dettagli.