Le entrate di Microsoft volano con l'IA mentre Xbox arranca

I risultati dell'IA di Microsoft

L'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha sottolineato come l'IA abbia superato un tasso di entrate annualizzato di 13 miliardi di dollari, con una crescita del 175%. Il segmento Intelligent Cloud, che include Azure, ha invece registrato una crescita del 31% su base annua, seppur in lieve rallentamento rispetto al trimestre precedente.

Microsoft

Nonostante i risultati positivi in questi settori, il gaming ha mostrato segnali di difficoltà. I ricavi del settore sono diminuiti del 7%, con un calo del 29% per l'hardware Xbox. Questa flessione potrebbe essere legata alla strategia di Microsoft di concentrarsi meno sull'hardware e più sui servizi, come dimostra la campagna "This is an Xbox" e la disponibilità dei titoli Xbox Game Studios su diverse piattaforme. Una politica che ha portato Microsoft a essere il publisher numero uno a dicembre, con 64% degli incassi da PlayStation.

Il settore dei giochi e dei servizi ha registrato alcuni miglioramenti. Le entrate di Xbox per contenuti e servizi sono aumentate del 2%, grazie alla crescita di Xbox Game Pass. Nadella ha evidenziato come Game Pass abbia raggiunto un nuovo record di entrate trimestrali e Xbox Cloud Gaming abbia registrato 140 milioni di ore di streaming.

Per il terzo trimestre del 2025, Microsoft prevede una crescita delle entrate complessive del gaming a una cifra, trainata dai contenuti e servizi Xbox. Si prevede invece un calo delle entrate dell'hardware Xbox. Durante la conference call sui risultati, Nadella ha infine ribadito la soddisfazione dell'azienda per la partnership con OpenAI, recentemente rinnovata, e ha riconosciuto le innovazioni di DeepSeek nel campo dell'IA.