DeepSeek è davvero impressionante per il CEO di Microsoft, Satya Nadella, che si è detto colpito dalla potenza e dall'efficienza del modello di intelligenza artificiale sviluppato da una piccola startup cinese.

"Vedere in azione DeepSeek è davvero impressionante, sia per il modo in cui hanno realizzato un modello open-source che esegue calcoli in tempo reale, sia per l'efficienza dei calcoli stessi", ha detto Nadella ai microfoni di CNBC.

"Dovremmo prendere molto, molto sul serio i progressi della Cina", ha aggiunto il CEO di Microsoft, citando in un post il Paradosso di Jevons, la teoria economica secondo cui "i miglioramenti tecnologici che aumentano l'efficienza di una risorsa possono fare aumentare il consumo di quella risorsa, anziché diminuirlo."

"Man mano che l'intelligenza artificiale diventa più efficiente e accessibile, vedremo il suo utilizzo aumentare a dismisura, al punto che diventerà una risorsa di cui non potremo più fare a meno", ha scritto Nadella.