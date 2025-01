La mappa di GTA 6 ricreata in Grand Theft Auto V da un appassionato

È passato troppo tempo dal primo trailer?

È chiaro ed evidente che progetti come quello a cui si sta dedicando Dark Space sono legati sì alla passione di tantissimi giocatori per la serie di Grand Theft Auto, ma anche e soprattutto al fatto che è passato davvero troppo tempo dalla pubblicazione del primo trailer di GTA 6.

Come sostiene un ex sviluppatore, Rockstar non dice la data di uscita del nuovo trailer di GTA 6 proprio per fare in modo che l'entusiasmo attorno al gioco si alimenti in maniera autonoma, lasciando agli utenti stessi il compito di parlare del nuovo episodio anche in assenza di novità ufficiali.

E, a giudicare da quello che stiamo vedendo ormai da tempo, sembra si tratti di una strategia dannatamente efficace.