Perché Rockstar non dice la data di uscita del nuovo trailer di GTA 6? Ex-sviluppatore dà una spiegazione

L'opinione dell'ex-Rockstar Games

L'ex sviluppatore Mike York di Rockstar - che ha lavorato a Red Dead Redemption 2 e GTA 5 - ha pubblicato un video su YouTube in cui espone il suo pensiero sul perché Rockstar sia rimasta così a lungo in silenzio.

La prima spiegazione è che è una buona tattica di marketing. I brand pagano un sacco di soldi per far parlare del loro gioco, e con tutte le loro speculazioni i fan di GTA fanno marketing a gratis. "In particolare Rockstar è molto riservata su ciò che fa, e questa è una tattica davvero interessante perché crea fascino e mistero e fa sì che la gente ne parli senza che loro debbano fare nulla".

York parla molto delle varie teorie che circondano GTA 6 e, in particolare, di quanto piacciano al team di Rockstar. Risolvibili o meno, i misteri sono uno dei modi in cui i giochi possono generare divertimento per il giocatore. Secondo l'ex-sviluppatore, quindi, non solo il senso di mistero genera marketing gratuito, ma rende l'attesa più divertente per i giocatori.

Secondo un altro ex-sviluppatore, il team di GTA 6 sta probabilmente ottimizzando il gioco per far sì che funzioni quando cercherete di romperlo.