Il team di GTA 6 sta probabilmente ottimizzando il gioco per far sì che funzioni quando cercherete di romperlo

Una risposta ci arriva da Ben Hinchliffe, un ex-game designer di Rockstar Games con 12 anni di esperienza nella compagnia, su opere come Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 e anche Grand Theft Auto 6. Ora, è lead designer presso Just Add Water.

Le parole su GTA 6 dell'ex-designer

"Parlando in generale", spiega in un'intervista sul canale YouTube di GTAVIoclock, "su un titolo così grande, si vuole sistemare ogni imperfezione presente" quando manca circa un anno alla pubblicazione. In particolare, si tratta di "correggere un sacco di bug" e di assicurarsi che tutto sia pronto per consentire ai giocatori di immergersi e giocare in modi non previsti.

Hinchliffe ritiene che per gli sviluppatori "il 90% del lavoro consiste nel fare cose che non si vuole che i giocatori facciano", al contrario di ciò che è stato effettivamente previsto o richiesto. "Potreste volere che qualcuno guidi in linea retta - 'guida da A a B, per favore, segui quella macchina' - e poi non lo fa. Scende dall'auto, o va da quella parte, o spara a questa persona, o si gira e va dall'altra parte. E ti viene da chiedergli: puoi fare quello che l'obiettivo ti dice di fare, per favore?", dice scherzando.

Gli sviluppatori devono quindi fare dei test per vedere che le cose funzionino anche quando il giocatore fa esattamente ciò che non dovrebbe fare. I giocatori, spesso, cercando in tutti i modi di "rompere" il videogioco, saggiandone i limiti. Più elastici sono questi limiti, migliore è il risultato.

Lucia è uno dei personaggi principali di GTA 6

Hinchliffe ritiene che "i buoni giochi sono quelli che non bloccano il giocatore, ma gli permettono di fare ciò che vuole e che funzionano comunque", come nel caso in cui un giocatore abbia il compito di uccidere un nemico, ma invece di sparagli come gli sviluppatori avevano pensato lo fa cadere da un dirupo. "Questo secondo me è ciò che rende i giochi di GTA quello che sono, è la libertà concessa al giocatore [a renderli belli], e il gioco continuerà a gestirlo e a permettergli di fare queste cose strane", conclude.

Hinchliffe pensa anche che GTA 6 lascerà a bocca aperta i giocatori perché Rockstar ha alzato di nuovo l'asticella.