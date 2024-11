Per un ex designer, GTA 6 lascerà a bocca aperta i giocatori perché Rockstar ha alzato di nuovo l'asticella

Ben Hinchliffe, un ex game designer di Rockstar Games, ha affermato che secondo lui GTA 6 lascerà letteralmente a bocca aperta le persone per il suo realismo , con il celebre studio di sviluppo che ha alzato di nuovo l'asticella della qualità dei videogiochi.

Venderà per i prossimi 10 anni

Hinchliffe ha per prima cosa spiegato che gli piacerebbe vedere quanto è cambiato il gioco dal punto in cui era lui a oggi. Di suo conosce molto dello stesso, avendoci lavorato sopra, ma vorrebbe vederne l'ulteriore evoluzione. Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe sorpreso di più i fan secondo lui, ha parlato del maggiore realismo rispetto ai titoli precedenti di Rockstar Games.

"Sì, voglio dire, basta vedere come ogni gioco di Rockstar ha mostrato in qualche modo delle evoluzioni. Si potrebbe sostenere che ogni elemento del gioco è stato migliorato in termini di maggiore realismo, comprese le persone che agiscono e si comportano in modo più realistico in ogni iterazione della serie." Ha detto Hinchliffe, per poi aggiungere: "Quindi, penso che lascerà le persone a bocca aperta. Venderà un sacco come sempre. La gente ne parlerà per anni, proprio come ha fatto con GTA 5 e, sì, sono davvero, davvero entusiasta che la gente possa metterci le mani sopra e giocarci, solo perché penso che Rockstar abbia alzato ancora una volta l'asticella. Lo fanno sempre, e lo hanno fatto di nuovo con GTA 6."

Un commento simile è arrivato recentemente da un altro veterano di Rockstar, Obbe Vermeij, che ha spiegato come secondo lui lo studio può prendersela comoda con GTA 6 perché "non c'è concorrenza di cui preoccuparsi" e il gioco "si venderà per più di dieci anni".

Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di GTA 6 è prevista per il 2025 su Xbox Series X e S e PlayStation 5. Seguirà probabilmente la versione PC, che non ha ancora un periodo d'uscita.