GTA 6: data d'uscita vicina con Rockstar Games ai ritocchi finali, per un leak

Secondo un recente leak riportato dall'account Twitter GTA 6 News & Leaks 2.0, specializzato proprio nella raccolta di informazioni relative allo sviluppo del gioco, la data d'uscita di GTA 6 potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, con Rockstar Games che sarebbe attualmente nella fase di ripulitura finale prima del lancio.

La questione è ovviamente ancora molto incerta e si tratta solo di una vaga voce di corridoio, ma il tweet raccoglie una serie di messaggi che partono da un'analisi fatta da Tez2, noto leaker in ambito GTA, anche sulla base dei materiali che hanno fatto parte del celebre gigantesco leak che ha colpito Rockstar e GTA 6 qualche mese fa.



In base ad alcune definizioni utilizzate in quei documenti, si suppone che gli elementi del gioco siano a questo punto completi in termini di sviluppo e che Rockstar Games sia passata alla fase di ripulitura, considerando che alcuni termini indicano la conclusione dello sviluppo vero e proprio.

L'interpretazione sarebbe stata corroborata da un paio di sviluppatori, che in risposta hanno fatto presente come alcune definizioni, come "feature complete" e "content complete" visibili, si riferiscano alla forma completa e giocabile del prodotto, in attesa di ulteriori elaborazioni finali sulla ripulitura generale.

Tutto questo farebbe pensare che GTA 6 sia ormai molto vicino al completamento, con Rockstar Games che sta lavorando da tempo alle ultime fasi di raffinamento generale. Ovviamente si tratta solo di speculazioni e supposizioni, anche se essendo passati ormai 10 anni dall'uscita di Grand Theft Auto V è lecito pensare che il prossimo capitolo non sia troppo distante, sebbene il quinto continui comunque a vendere benissimo.