Resident Evil 4 sarà un remake più fedele di RE2 e RE3, nuovi dettagli da Game Informer

Emergono nuovi dettagli su Resident Evil 4 dal ricco coverage che Game Informer ha dedicato al gioco: nell'articolo, in particolare, viene spiegato che il gioco sarà un remake più fedele di RE2 e RE3, con alcune sequenze praticamente identiche all'originale.

Sulla copertina del prossimo numero di Game Informer, Resident Evil 4 è stato provato dai redattori della rivista americana durante un viaggio a Osaka, nel quartier generale di Capcom, ed è da questa esperienza che sono emerse le nuove informazioni sul progetto.

Stando alla sintesi di Okami, Resident Evil 4 introdurrà una serie di missioni secondarie, nemici inediti e una nuova arma, la balestra, mentre non saranno presenti quick time event. Leon potrà trasportare diversi pugnali per utilizzarli all'occorrenza, ad esempio per eliminare al volo i nemici che trasportano Ashley.

Quest'ultima potrà essere controllata agendo sul tasto R3, sebbene l'esatta meccanica non sia chiarissima. Ad ogni modo, per questo remake Capcom non ha voluto ripartire completamente da zero, ma ci teneva a migliorare ogni singolo aspetto dell'esperienza.

Potremo toccare con mano la qualità del lavoro svolto dagli sviluppatori il prossimo 24 marzo, quando Resident Evil 4 farà il proprio debutto nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.