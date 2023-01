Resident Evil 4 sulla copertina di Game Informer, che ha provato il gioco

Resident Evil 4 è finito sulla copertina del nuovo numero di Game Informer: la testata americana ha provato l'atteso remake firmato Capcom, dedicandogli un articolo da ben dodici pagine che gli abbonati avranno modo di leggere in formato digitale già a partire da oggi.

Dopo le immagini del Castello di Salazar pubblicate alcuni giorni fa, Resident Evil 4 torna dunque a far discutere per un coverage che si preannuncia davvero interessante, frutto di un viaggio a Osaka che ha portato i redattori di Game Informer direttamente negli uffici del team di sviluppo.

"Abbiamo visitato il quartier generale di Capcom a Osaka, in Giappone, per provare il primo e il quinto capitolo di Resident Evil 4 e discutere con i principali designer del gioco, inclusi i director Yasuhiro Ampo e Kazunori Kadoi, che hanno diretto in precedenza il remake di Resident Evil 2", si legge nell'anteprima.

Resident Evil 4 sulla copertina del nuovo numero di Game Informer

"Avrete modo di consultare un approfondimento da dodici pagine in cui condivideremo nuovi dettagli sulle sezioni introduttive, faremo luce sul gameplay legato al personaggio di Ashley e su di un paio di novità, fornendovi inoltre le nostre impressioni sulle sezioni relative alla chiesa, al cimitero e alla casa."

La data di uscita di Resident Evil 4 è fissata al 24 marzo nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.