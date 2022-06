Resident Evil 4 Remake: data di uscita e trailer svelati, con anche contenuti VR

Questa sera, 2 giugno 2022, Sony ha mandato in onda un nuovo State of Play. Durante l'evento, abbiamo avuto modo di vedere Resident Evil 4 Remake. La data di uscita è il 24 marzo 2023. Arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S. È stato condiviso un trailer, che potete vedere qui sopra. Inoltre, ci saranno contenuti dedicati anche alla VR, che saranno svelati in futuro.

Il trailer si apre in una foresta oscura, con le classiche creature di Resident Evil 4 che fanno la loro comparsa. Vediamo poi il villaggio, ambientazione centrale del gioco. Il trailer mostra alcune sequenze di trama, che i fan conosceranno bene.

Resident Evil 4 Remake era "noto" da tempo. Vi sono stati numerosi rumor a riguardo e i fan della saga speravano che fosse annunciato proprio questa sera.

La descrizione ufficiale recita: "Resident Evil 4 è il remake del famoso survival horror uscito nel 2005. All'uscita della versione originale, Resident Evil 4 riuscì a rivoluzionare il celebre franchise di survival horror grazie a un nuovo tipo di gameplay, in grado di bilanciare perfettamente azione, elementi sparatutto e di gestione delle risorse, fino a dettare un nuovo standard per i futuri episodi della serie."

"Questa volta il gioco sarà sviluppato con l'obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, cercando nel contempo di mantenere l'essenza del titolo originale. Per i fan della serie sarà un po' come tornare a casa, ma con qualche tocco di modernità. Per raggiungere questo obiettivo stiamo rielaborando la trama del gioco, senza però stravolgerne l'essenza, aggiornando anche la veste grafica e i controlli secondo i dettami moderni.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio su Resident Evil 4 Remake? Vi ha convinto?