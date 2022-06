Resident Evil Village: presentata la versione PSVR 2

Resident Evil Village avrà anche una versione per PSVR 2. La notizia è stata data durante l'ultimo State of Play, dove è stato mostrato anche un breve video del gioco in cui è stata mostrata l'interfaccia adattata alla realtà virtuale e diversi luoghi, che chi ha già giocato il titolo di Capcom dovrebbe conoscere più che bene.

Lo State of Play è l'evento periodico con cui Sony presenta le novità del mondo PlayStation. PS5 è sicuramente la grande protagonista delle ultime edizioni. Quello di questa sera è stato dedicato alle terze parti e ai giochi delle line-up di PSVR 2.

Leggiamo le informazioni ufficiali su Resident Evil Village per PSVR 2 fornite da Capcom e Sony:

Il sistema PS VR2 è attualmente in sviluppo e Resident Evil Village potrà offrire un'esperienza ancora più immersiva sfruttando appieno la fantastica grafica offerta dal visore HDR 4K, senza dimenticare il sistema di tracciamento oculare di PlayStation VR2, l'audio 3D* di PS5 e altro ancora.

Immergiti nei meravigliosi dettagli del castello Dimitrescu, ammira i pregevoli candelieri e le dettagliate superfici degli arredamenti. Grazie a PS VR2 potrai percepire la presenza degli abitanti del castello, mentre ti daranno la caccia per i suoi corridoi: preparati a perire per mano della sua signora, Lady D...

Oltre al visore PS VR2, potrai sfruttare i nuovi controller Sense per comandare indipendentemente ciascuna mano. Prova a farti scudo dagli attacchi con entrambe le braccia o a puntare una pistola: vedrai Ethan fare altrettanto. Potrai anche eseguire azioni dinamiche, come aprire il fuoco mentre impugni un coltello con l'altra mano, o sparare con una pistola e una doppietta simultaneamente. Questi controller avanzati contribuiscono ad aumentare il coinvolgimento del giocatore.

Abbiamo mostrato alcune sequenze di scontri ideate per dare un'idea di come sarà il combattimento con PlayStation VR2. Questa versione sarà l'esperienza survival horror definitiva e renderà il giocatore l'assoluto protagonista del mondo di Resident Evil Village. Vesti i panni di Ethan Winters e sfida la morte in questa avventura letale!