Stiamo seguendo su Twitch la diretta dello State of Play in compagnia di Pierpaolo Greco, Vincenzo Lettera e Francesco Serino. Insieme seguiremo tutto quello che Sony ha in serbo per PlayStation 4, PS5 e PS VR2.

Sarà uno spettacolo in stile E3 o un qualcosa di più ridotto come gli ultimi State of Play? Manca ancora poco e potrete scoprirlo con noi in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Siamo già live, veniteci a fare compagnia!