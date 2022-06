Gotham Knights: la data e l'ora della nuova presentazione al Summer Game Fest

Gotham Knights sarà nuovamente presentato alla Summer Game Fest. Il gioco sarà mostrato precisamente il 9 giugno 2022 alle 20:00, ora italiana.

L'annuncio è arrivato tramite l'account Twitter di Summer Game Fest. Il tweet recita: "Il prossimo giovedì, scopri i Knights al Summer Game Fest. Non perdere l'anteprima mondiale della nuova presentazione del videogioco Gotham Knights. In streaming live giovedì alle 20:00, presso summergamefest.com e in IMAX live su tickets.imax.com".

Gotham Knights ci permetterà di prendere il controllo di quattro eroi, Robin, Nightwing, Batgirl e Redhood. Potremo giocare in cooperativa a due giocatori e affrontare le missioni, contro la Corte dei Gufi.

Il gioco sarà disponibile dal 25 ottobre 2022. Gotham Knights arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni PS4 e Xbox One, precedentemente annunciate, sono state cancellate.

Recentemente, inoltre, gli sviluppatori di Gotham Knights hanno risposto alle critiche su Batgirl e sulla sua disabilità.