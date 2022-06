Dragon Age: Dreadwolf annunciato, nome ufficiale e dettagli su Dragon Age 4

BioWare ha annunciato oggi Dragon Age: Dreadwolf, ovvero il titolo del quarto capitolo della celebre serie in sviluppo ormai da molto tempo, insieme al logo e con un messaggio speciale da parte del team BioWare che spiega alcuni dettagli sul gioco in lavorazione.

Dreadwolf, ovvero Dragon Age 4 a tutti gli effetti, non uscirà nel 2022: gli sviluppatori hanno riferito chiaramente che il gioco ha bisogno ancora di più tempo per arrivare a maturazione e non riusciranno a lanciarlo nel corso di quest'anno, ma a quanto pare "ci stiamo avvicinando alla prossima avventura", in base a quanto riferito.

Dragon Age: Dreadwolf è dunque il nome ufficiale di Dragon Age 4, e BioWare ha pubblicato anche una prima introduzione delle origini di questo titolo. Il Dread Wolf è Solas, che per alcuni è un antico dio elfico, ma altri dicono di no.

Altri dicono che sia un traditore del suo popolo... o un salvatore che ora cerca di salvarlo a costo del vostro mondo. Le sue motivazioni sono imperscrutabili e i suoi metodi talvolta discutibili, tanto da fargli guadagnare la reputazione di divinità imbrogliona, protagonista di giochi oscuri e pericolosi.

Il nome di Solas, riferiscono gli sviluppatori, suggerisce un ampio spettro di possibilità infinite su come si svilupperà la storia del nuovo gioco, ma BioWare ribadisce che al centro di tutto ci saranno comunque i giocatori.

Dragon Age: Dreadwolf, il titolo ufficiale di Dragon Age 4

D'altra parte, sembra che Dragon Age: Dreadwolf sia considerato un capitolo piuttosto staccato dai precedenti, consentendo così a tutti di poter seguire la nuova storia senza dover necessariamente recuperare i capitoli precedenti.

Ovviamente ci saranno molti collegamenti e l'universo di riferimento è sempre quello dei tre capitoli precedenti, tuttavia la narrazione sarà impostata in modo tale da poter accogliere anche giocatori che non hanno provato i giochi usciti in precedenza.

Ulteriori informazioni su Dragon Age: Dreadwolf arriveranno nei prossimi mesi, come spiegato da BioWare:

Sospettiamo che abbiate delle domande e che riceveranno una risposta a tempo debito. Anche se il gioco non uscirà quest'anno, ci stiamo avvicinando alla prossima avventura. Siate certi che Solas sta posizionando i suoi pezzi sulla scacchiera mentre parliamo. Questo è tutto quello che abbiamo per ora, ma speriamo che conoscere il titolo ufficiale abbia suscitato un po' di curiosità, perché parleremo ancora del gioco nel corso dell'anno!

Secondo quanto riferito in precedenza, a febbraio scorso Dragon Age 4 si trovava a metà della produzione, dunque la strada è ancora piuttosto lungo. Il nuovo gioco conterrà personaggi che, secondo gli sviluppatori, "avranno più personalità rispetto al passato".