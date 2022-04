Dragon Age 4: i personaggi "avranno più personalità rispetto al passato", svela BioWare

BioWare, tramite il proprio sito, ha speso qualche parole su uno dei giochi in produzione internamente: Dragon Age 4. Il team ha affermato che i personaggi "avranno più personalità rispetto al passato".

Precisamente, a parlare è Maciej Kurowski, il Tech Director di Dragon Age 4. L'uomo ha detto: "Stiamo sempre imparando e puntando più in alto, e con ogni gioco diventiamo migliori. Ma possiamo sempre migliorare. Non vedo l'ora di parlare più ampiamente di alcune delle cose interessanti che abbiamo fatto con lato tecnologico di Dragon Age. Ci stiamo impegnando molto anche con i personaggi e stiamo lavorando duramente per dare loro più personalità rispetto al passato. Non posso dire di più per ora, ma lo faremo nel corso del tempo!"

Un artwork ufficiale di Dragon Age 4

Purtroppo non è noto altro riguardo a Dragon Age 4. Il gioco è in sviluppo da tempo e in passato si è parlato di alcuni reboot interni. Non sappiamo quando sarà disponibile, a livello ufficiale, ma Jeff Grubb ha affermato che non arriverà prima della fine del 2023 (quindi è possibile che si parli anche del 2024). Secondo il giornalista, in ogni caso, il gioco è in buona forma. Non ci resta che attendere.

Nel caso ve lo steste domandando, Dragon Age Trilogy Remaster non è nei piani di EA, secondo Jeff Grubb.