Dragon Age 4: 18 mesi all'uscita e lo sviluppo procede benissimo per Grubb

I fan di Dragon Age 4 possono stare tranquilli. Questo, in parole povere, è quanto ha detto Jeff Grubb. Il gioco di BioWare uscirà tra 18 mesi ed lo sviluppo procede benissimo.

Ancora più precisamente, Grubb ha affermato che Dragon Age 4 è in ottima forma e che il team sta raggiungendo tutti gli obiettivi intermedi di sviluppo. In altre parole, per il momento non ci sono problemi in vista e la data di uscita - prevista per 18 mesi da oggi - è ancora l'obiettivo attuale del team. Il gioco dovrebbe quindi arrivare quindi verso la fine del 2023.

L'informazione è stata condivisa tramite il più recente GrubbSnax, lo show di Grubb presso Giantbomb. Come sempre, ricordiamo che si tratta di un rumor, non di un'informazione ufficiale. Anche ammesso che quanto riportato da Grubb sia corretto, manca ancora molto all'uscita, quindi è possibile che BioWare incorra in nuovi problemi inaspettati e che Dragon Age 4 subisca un rallentamento. Tristemente, non è una stranezza nel mondo dei videogame, quindi per ora vi consigliamo di tenere a freno le aspettative.

In ogni caso, si tratta di notizie positive per il momento: pare che Dragon Age 4 sia in buone condizioni, dopo un lungo periodo di incertezza.

In attesa di novità ufficiali, vi sveliamo una curiosità su Dragon Age: il mondo di gioco, "Thedas", è un acronimo provvisorio diventato definitivo!