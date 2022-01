Dragon Age: il mondo di gioco, "Thedas", è un acronimo provvisorio diventato definitivo

Il mondo dei videogiochi nasconde dei segreti, spesso, e oggi ne abbiamo scoperto uno. L'ambientazione di Dragon Age, nota come il Thedas, ha preso il proprio nome da un acronimo provvisorio divenuto definitivo. A spiegare quanto accaduto è il lead writer e creatore di Dragon Age David Gaider.

Precisamente, Thedas è nato come TheDAS, ovvero "The Dragon Age Setting" (letteralmente "l'ambientazione di Dragon Age"). Non si tratta di un vero e proprio nome, ma solo di un acronimo che era stato scelto temporaneamente per avere un modo di riferirsi al mondo di gioco.

Gaider, rispondendo a un utente su Twitter, ha scritto: "Ricordo ancora l'incontro durante il quale abbiamo (a malincuore) deciso di utilizzare il nome temporaneo "TheDAS" perché null'altro "suonava bene". Avevamo utilizzato questo nome temporaneo internamente per anni, a quel punto. Chiaramente abbiamo imparato una lezione riguardo a quali dovrebbero essere i nomi temporanei (e quali non dovrebbero esserlo)."

Gaider continua a spiegare perché al mondo di gioco di Dragon Age sia stato dato un nome temporaneo all'inizio dello sviluppo: "È perché (se ricordo bene) James Ohlen aveva un nome che voleva usare e che... non mi piaceva molto", ha scritto Gaider. "Ma era il mio capo all'epoca, quindi non potevo certo dirgli di no e chiamarlo in un altro modo".

Gaider ha anche rivelato che Thedas non è l'unico nome temporaneo che è diventato parte della lore di Dragon Age: "Ho seguito la stessa strategia per i Qunari, in realtà. Quando ho creato il loro nome per la prima volta, nessuno era convinto", ha spiegato. "'Suona come canarino!', dicevano. Sapendo cosa era successo con "Thedas", ho detto 'teniamo Qunari come nome temporaneo e torniamoci tra 6 mesi o giù di lì'". L'abbiamo fatto, e voilà. Qunari è rimasto".

Sempre parlando di curiosità legate al primo capitolo di Dragon Age, poco tempo fa abbiamo scoperto che Dragon Age Origins avrebbe potuto avere una modalità multiplayer e dungeon master.