Dati di vendita videogiochi, Giappone 2021: Switch vince su tutti, PS5 batte 10:1 Xbox

Famitsu ha condiviso i dati di vendita dei videogiochi in Giappone nel 2021 e, tramite tali informazioni, abbiamo modo di vedere che Nintendo Switch è la console di maggior successo, mentre PS5 è ancora in grado di battere Xbox. Abbiamo modo di vedere anche i giochi più venduti. I dati fanno riferimento al periodo di tempo intercorso tra il 28 dicembre 2020 e il 19 dicembre 2021.

Nintendo Switch (modello base, Lite e OLED sommati) ha venduto 5.3 milioni di unità nel 2021 in Giappone. Se sommassimo le vendite di PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo 3DS, inoltre, arriveremmo a 1.1 milioni di unità. Questo significa che la più recente famiglia di console di Nintendo è stata in grado di vendere quasi 5 volte tutte le altre console messe assieme.

Andando nel dettaglio, ecco i dati di vendita delle altre console nel 2021 in Giappone:

PS5 - 942.798 unità

PS4 - 103.786 unità

Xbox Series X|S - 95.598 unità

Nintendo 3DS - 28.224 unità

Come potete vedere, PS4 è stata in grado di vendere più di Xbox Series X|S, mentre PS5 ha venduto dieci volte quanto la diretta concorrente. Non sono stati condivisi dati legati alla famiglia di console Xbox One, ma crediamo che siano numeri estremamente minimi. Nintendo Switch ha ottenuto risultati simili al 2020, durante il quale ha venduto 5.1 milioni di unità.

Come sempre, ricordiamo che questi dati indicano sì l'interesse del pubblico verso le varie console, ma soprattutto indicano la quantità di unità distribuite. Il successo (o non successo) di una console di attuale generazione, come ci ritroviamo a ripetere da un anno a questa parte, è profondamente influenzato dalla produzione e dalla disponibilità.

Un tramonto sulla spiaggia in Animal Crossing: New Horizons

Infine, vediamo anche alcuni dati relativi ai giochi più venduti. Animal Crossing New Horizons continua il proprio successo, seguito da Monster Hunter Rise, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.